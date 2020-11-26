«Я пнул ее»: шокирующее видео попало в чат родителей

В Перми полицейские возбудили уголовное дело после того, как в родительский чат одного из местных детсадов попало шокирующее видео. На нем родители воспитанника издеваются над пьяной женщиной прямо на глазах у ребенка, сообщает «Комсомольская правда».

Оскандалившихся супругов зовут Майя и Иван. В их семье растет полуторогодовалый общий сын, а также ребенок женщины от первого брака. Не так давно пара решила сделать в трехкомнатной квартире ремонт. С этой целью на помощь позвали работницу из деревни по имени Татьяна. Майи и Иван попросили ее присмотреть за маленьким мальчиком, пока они ходят по магазинам. Когда вернулись домой, увидели, что Татьяна напилась и уснула в коридоре прямо на полу.

«Я поддатый был. Решил постебаться. Вот я и пнул ее, а потом прикольнуться хотел», — объяснил свой поступок Иван.

Он привязал женщину к стулу, начал раздевать ее и раздвигать ей ноги. Все происходящее на видео фиксировала Майя, приговаривая, мол «Танюша, не сопротивляйся».

На записи было видно, как за родителями наблюдает полуторогодовалый ребенок. Оба потом признались, что были пьяны. Очевидно позже пара решила поделиться видео с друзьями, но по ошибке запись попала в родительский чат детского сада. Ролик быстро разошелся по соцсетям. Им заинтересовались в полиции.

Правоохранители завели уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Статья предполагает лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналогичное обвинение предъявили жительнице города Карпинск Свердловской области, которая на протяжении полугода держала новорожденного ребенка в шкафу. Во время беременности женщина не обращалась к врачам, а после рождения дочери заявила близким, что та умерла. Девочку обнаружили во время домашнего застолья. Гости вызвали полицию и скорую, позже врачи выявили у девочки гипотрофию третьей степени и другие серьезные заболевания. Против матери возбудили уголовные дела по статьям о неисполнении родительских обязанностей и истязании. В свердловской полиции заявили, что 37-летняя женщина не смогла внятно объяснить, почему она так жестоко поступила с дочерью. По версии следствия, женщина страдала от послеродовой депрессии и шока после ухода мужа.