Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео 

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Двенадцать человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Калуге, пятеро из них были госпитализированы.

24 ноября на автодороге Калуга — Медынь произошло столкновение рейсового автобуса с большегрузом. Во время аварии из салона общественного транспорта на проезжую часть выбросило двух пассажиров. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

По предварительным данным, водитель грузовика MAN с полуприцепом не уступил дорогу автобусу, который поворачивал на разрешающий сигнал светофора.