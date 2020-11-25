Россиянина изнасиловали за требование о зарплате

В Санкт-Петербурге трое мужчин изнасиловали работника за требование выплатить зарплату, сообщает портал 78.ru

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Преступление произошло в здании реабилитационного центра «Линия жизни», которое по сути являлось работным домом. 26 октября 41-летний мужчина обратился туда по объявлению о поиске разнорабочих. Его приняли на работу и разрешили поселиться в доме вместе с еще 12 постояльцами.

Неделю назад мужчина обратился к 39-летнему начальнику с требованием заплатить 4,5 тысячи рублей за выполненные работы. Мужчина в этот момент выпивал с 44-летним и 24-летним постояльцами дома. Они схватили просителя, отобрали у него паспорт и мобильный телефон, избили и изнасиловали дубинкой, после чего заперли в комнате на первом этаже.

Освободить мужчину удалось лишь 24 ноября после обращения его брата в полицию.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).