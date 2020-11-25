Захвативший детей в заложники россиянин объяснился

По информации суда, на заседании петербуржец объяснил произошедшее помешательством, которое было вызвано совместным употреблением алкоголя с таблетками, выписанными ему врачом, что, по словам арестованного мужчины, категорически нельзя было делать.

Бельтюков, сообщил, что очень хочет пройти лечение и понять, что произошло. Он сообщил суду, что уже свыше пяти недель не употреблял алкоголь. Мужчина просил поместить его под домашний арест в квартире, где он делает ремонт. В отношении него расследуется уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы»).