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Нефтяной танкер подорвался на мине в Красном море 

Вероника Полынина 16 минут назад
Нефтяной танкер подорвался на мине в Красном море
Фото: Reuters
Нефтяной танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии в Красном море, передает Associated Press.
Взрыв произошел утром в среду недалеко от Шукайка в Саудовской Аравии. Предположительно, атака была устроена йеменскими повстанцами-хуситами, с которыми Саудовская Аравия ведет борьбу с 2015 года.
От взрыва пострадал нефтяной танкер MT Agrari под мальтийским флагом, который находился в районе порта Шукайк. В судне выше ватерлинии образовалась пробоина длиной около метра. Экипаж танкера не пострадал.
Как сообщал «Рамблер», два дня назад хуситы запустили ракету в нефтяную распределительную станцию компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море и пообещали продолжить такие операции.
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