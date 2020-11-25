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Россиянин зарезал семью из-за наследства 

Павел Тиунов 47 минут назад
Россиянин устроил кровавую бойню в собственном доме
Фото: ТАСС
Глава семьи жестоко расправился с супругой и ее сыном от первого брака, поскольку женщина не упомянула его в завещании, сообщает телеканал «360». Подозреваемый задержан.
Трагедия произошла утром 25 ноября в станице Павловской. 63-летний местный житель узнал от своей жены, что ничего из нажитого ей имущества ему не достанется. Речь шла о двух магазинах, нескольких автомобилях и крупной сумме денег на банковском счете.
Наследство женщина решила поделить между своими сыновьями от первого брака. Между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина, по версии следствия, схватился за нож. Он нанес жене несколько ударов в грудь и шею, от которых она скончалась на месте. Взяв с собой охотничье ружье, злоумышленник отправился к своим пасынкам. Расправиться с первым ему не удалось. Дома у 43-летнего мужчины оказались жена и взрослый сын. Все вместе они дали отпор нападавшему.
Второй сын погибшей атаки не ожидал. Он получил один удар ножом в шею и впоследствии скончался. Розыск вероятного преступника не занял у правоохранителей много времени, его автомобиль обнаружили на одной из улиц в станице. Его задержали. Возбуждено уголовное дело. Назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в одном из домов в селе Воронове Дмитровского городского округа столицы были обнаружены тела 49-летней владелицы дома, московской чиновницы, ее 69-летней матери и двоюродного брата последней с огнестрельными ранениями. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». В ходе его расследования правоохранители пришли к выводу, что в тот же день мужчина в ходе ссоры из-за наследства застрелил сестру и племянницу из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.
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