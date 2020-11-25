Очередная «вези меня, мразь»: опубликовано видео скандала в такси 

Instagram-аккаунт @ne_moskva_ опубликовал видеозапись конфликта, который произошел во Владивостоке между водителем такси и пассажиркой. Причиной их ссоры стала скользкая дорога.

«Ситуация в том, что я подняться не могу на дороге скользкой», — рассказал водитель, снимавший видео.

Он показал, что остановился у дома, где живет девушка. Однако она потребовала, чтобы ее доставили прямо к подъезду.

Пассажирка в ответ заявила, что у водителя не работает «функция 4 WD», но он все равно взял ее заявку, а теперь не может выполнить работу.

«Вы меня выкидываете посреди дороги, чтобы я шла по скользкому», — отметила она.

Таксист возразил, что не виноват: подъездные пути, по его мнению, недоступны для его авто. Пассажирка отказалась выходить из такси и в итоге водитель решил поехать с ней в полицию.

«Очередная #везименямразь», — написал в комментариях к видео @dr.qualis (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Однако многие комментаторы поддержали пассажирку.

«А смысл брать заявки, зная, что много где скользко? Смысл работать в такси, если не можешь договориться с клиентом?» — удивился @igor.vdk.

«С таким ценником конячим, как сейчас, если не можешь выполнить заявку, не берись. Для того и вызывают, от А к Б, чтоб не упасть», — добавила @sonka_fenko.

Как писал «Рамблер», в начале года в соцсетях обсуждали резонансное видео скандала в московском такси. Пассажирка из того ролика накричала на водителя, а ее фраза «вези меня, мразь» стала вирусной.

По словам таксиста, он восемь минут ждал пассажирку и к поездке прибавилось 57 рублей, но девушка доплачивать отказалась и начала скандалить. Девушка утверждала, что водитель не сразу нажал кнопку «Начать поездку», поэтому счетчик и продолжал набегать.