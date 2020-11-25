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Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
Советский районный суд Нижнего Новгорода признал невменяемой женщину, которая жестоко издевалась над собственным сыном. Под предлогом «изгнания демонов» Майя Майер колола мальчику димедрол и била хоккейной клюшкой. Согласно приговору суда, мать-экзорцистка отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Напомним, избитого мальчика обнаружили в нижегородской гостинице летом 2019 года. 12-летний подросток рассказал, что он и его мать читали вместе оккультную книгу «Тайны мертвых». Именно эта литература сподвигла ее к экзекуциям над своим ребенком — женщина начала избивать сына с целью изгнания из него бесов. А чтобы он не кричал, она использовала обезболивающее.
Происшествия , Видео
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