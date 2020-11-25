Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
В Самаре КамАЗ встал на дыбы, зацепив металлическую опору над дорогой. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Волжском шоссе в районе поворота на госпиталь «ИДК Мать и Дитя».
По предварительным данным, водитель грузовика забыл опустить кузов, в результате чего большегруз врезался в металлическую стойку. Водителя эвакуировали из кабины, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль скорой помощи врезался в экскаватор. Ковш машины пробил лобовое стекло неотложки, при этом пострадал фельдшер.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
02:44
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
Происшествия
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
00:25
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
Происшествия
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
00:22
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
01:44
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
Происшествия Криминал
Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге
00:25
Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге
Происшествия
Едва не погибший от минивэна невозмутимый байкер попал на видео
00:19
Едва не погибший от минивэна невозмутимый байкер попал на видео
Происшествия
Уничтоживший единственную школу в поселке РФ пожар попал на видео
00:48
Уничтоживший единственную школу в поселке РФ пожар попал на видео
Происшествия Пожары
Готовивший теракты в Московском регионе исламист попал на видео
01:27
Готовивший теракты в Московском регионе исламист попал на видео
Происшествия Криминал
Не пустившая школьника в туалет учительница в Петербурге попала на видео
01:08
Не пустившая школьника в туалет учительница в Петербурге попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео испытания новой ядерной бомбы США
00:44
Опубликовано видео испытания новой ядерной бомбы США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение