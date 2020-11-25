Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре 

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В Самаре КамАЗ встал на дыбы, зацепив металлическую опору над дорогой. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Волжском шоссе в районе поворота на госпиталь «ИДК Мать и Дитя».

По предварительным данным, водитель грузовика забыл опустить кузов, в результате чего большегруз врезался в металлическую стойку. Водителя эвакуировали из кабины, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль скорой помощи врезался в экскаватор. Ковш машины пробил лобовое стекло неотложки, при этом пострадал фельдшер.