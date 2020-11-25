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Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Берлине автомобиль врезался в ворота ведомства Ангелы Меркель. Инцидент у офиса федерального канцлера произошел в то время, когда там должно было состояться совещание правительства ФРГ.
Кадры с места событий публикует видеоагентство Ruptly. По предварительным данным, за рулем находился мужчина средних лет, он уже задержан полицией.
Судя по надписям на машине, виновник ЧП является противником политического и экономического процесса глобализации. На ней написано: «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков».
Происшествия , Видео , В мире
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