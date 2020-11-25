Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета 

Четыре участника организованной преступной группы задержаны силовиками в Тюмени. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, среди задержанных оказался криминальный авторитет — 62-летний Сергей Патрушев по кличке «Патрушонок».

По данным следствия, Патрушев занимает положение в криминальной иерархии — его называют «смотрящим за Тюменью».

В состав преступной группы также входили 30-летний уроженец Оренбургской области, 48-летний местный житель и 27-летний житель Ялуторовска. Все они были неоднократно судимы. Участники ОПГ требовали у граждан денежные средства в обмен на покровительство. На фигурантов уголовного дела пожаловались тюменские жрицы любви, у которых те вымогали деньги за «крышевание»