Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге

В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы на пешеходном переходе сбил женщину, об этом сообщает ТАСС . Запись дорожного происшествия, зафиксированное на камеру видеонаблюдения, публикует Telegram-канал Life SHOT.

Утром 25 ноября на пешеходном переходе на Кронверкском проспекте машина с дипломатическими номерами генконсульства Литвы сбила женщину. Она получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу. Кто находился за рулем автомобиля, не уточняется.

Ранее в Москве грузовой автомобиль врезался в отбойник на 23-м километре МКАД. Удар при столкновении был такой силы, что прицеп отлетел от кабины водителя.