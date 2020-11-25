Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге

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Появилось видео ДТП со сбившем женщину авто генконсульства Литвы 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы на пешеходном переходе сбил женщину, об этом сообщает ТАСС. Запись дорожного происшествия, зафиксированное на камеру видеонаблюдения, публикует Telegram-канал Life SHOT.
Утром 25 ноября на пешеходном переходе на Кронверкском проспекте машина с дипломатическими номерами генконсульства Литвы сбила женщину. Она получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу. Кто находился за рулем автомобиля, не уточняется.
Ранее в Москве грузовой автомобиль врезался в отбойник на 23-м километре МКАД. Удар при столкновении был такой силы, что прицеп отлетел от кабины водителя.
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС
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