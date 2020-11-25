Едва не погибший от минивэна невозмутимый байкер попал на видео 

В Сингапуре мотоциклист с железными нервами попал на видео. Мужчина едва не столкнулся с вылетевшим на встречную полосу минивэном, а после этого спокойно проехал под летящим в его сторону заграждением.

Все произошло 22 ноября на дорожном участке плотины Ишунь. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, пробил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. В этот момент там проезжал мотоциклист, участникам дорожного движения лишь чудом удалось не врезаться друг в друга. При этом обломки барьерного ограждения пролетели над головой байкера. Но судя по кадрам, мотоциклиста совсем не испугало происходящее, он невозмутимо продолжил свой путь.