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Готовивший теракты в Московском регионе исламист попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
ФСБ провела спецоперацию по предотвращению терактов в Московском регионе, которые планировали устроить члены преступной ячейки Исламского государства (запрещенной в России террористической организации).
В одном из мест проживания преступников силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, начиненное поражающим элементом. В рамках оперативных мероприятий во Владимирской области был задержан выходец одной из стран Центральной Азии.
По версии следствия, экстремистская ячейка создавалась с целью вербовки новых участников и финансирования терроризма.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ
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