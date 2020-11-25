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Опоздавшего на полчаса курьера обстреляли из пневматики в центре Москвы 

Мослента и ещё 1 1 час назад
Опоздавшего курьера обстреляли в центре Москвы
Фото: РИА Новости
В Пресненской районе Москвы курьера, доставившего заказ из ресторана на полчаса позже, обстреляли из пневматического пистолета. Об этом стало известно РЕН ТВ.
После того, как истекло время ожидания, менеджер ресторана позвонил заказчику и предложил поощрительные скидки. Горожанин ответил, что не желает платить курьеру за привезенный на полчаса позже заказ.
По данным канала со ссылкой на главк МВД России по Москве, доставщик еды встретился с заказчиком в подъезде жилого дома в центре столицы. Горожанин выстрелил в мужчину из пистолета со словами: "Почему опаздываешь?". После этого он забрал заказ и возвратился домой, так и не заплатив денег.
Менеджер ресторана связался с курьером и заставил подняться наверх, чтобы забрать 1400 рублей. Однако агрессивный москвич так и не отдал нужную сумму за заказ.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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