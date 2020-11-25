Не пустившая школьника в туалет учительница в Петербурге попала на видео 

В петербургской школе преподаватель не пустила в туалет школьника, объяснив это тем, что на данном этаже учатся младшеклассники. Женщина назвала ученика «моральным уродом», а также пообещала выкинуть в окно.

Видео словесной перепалки с учителем снял на телефон сам старшеклассник. Оно опубликовано в сообществе ««Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

По некоторым сведениям, причиной скандала, который закатила сотрудница общеобразовательного учреждения стала смерть ее супруга. Он работал преподавателем ОБЖ, и якобы этот школьник его школьник.