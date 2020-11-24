Захвативший шестерых детей в Колпино мужчина объяснился. В разговоре с «Комсомольской правдой» Денис Бельтюков утверждает, что не удерживает детей и не угрожает им, а просто сидит дома и хочет поговорить с женой.

По его словам, летом жена ему изменила, а когда он уличил ее в неверности, заявила, что ее изнасиловали. Бельтюков велел жене написать заявление об изнасиловании в полицию.

Накануне супруги снова поссорились. По словам Бельтюкова, его жена где-то пропадала два дня, а когда пришла, он выгнал ее из дома, после чего она вызвала полицию, обвинив его в захвате детей в заложники. Бельтюков утверждает, что заявление о захвате заложников жена сделала, чтобы «прикрыть зад».

«Мы собираемся обед готовить. Но нам газ перекрыли, детей не накормить. Они болеют, зачем я буду выпускать их на улицу? Куда я их отпущу, если она слушает переговорщиков? Я не знаю, почему. Ребенок подошел ко мне, говорит, что не может мультики переключить», — рассказал Бельтюков.

По информации телеграм-канала Life Shot , мужчина обратился в полицию с жалобой на приехавших к его дому полицейских. По его словам, он не понимает, почему они приехали.

Выходить из дома мужчина отказывается, объясняя это тем, что его посадят «в дурку или в тюрьму».

Как сообщал «Рамблер», ранее во вторник 38-летний Денис Бельтюков захватил в заложники своих шестерых детей. Он требует поговорить с супругой, которую утром выгнал из дома, обвинив в измене. Сообщалось, что мужчина находится в состоянии опьянения и под действием антидепрессантов. Также сообщалось, что он угрожает детям топором и ножом — сам Бельтюков эту информацию опровергает.