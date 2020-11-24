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В МВД раскрыли подробности ситуации с захватом детей в заложники под Петербургом 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Шестерых детей взял в заложники их отец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В МВД сообщили, что в 12.12 «поступило сообщение от местной жительницы (…) о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей», передает РИА «Новости».
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По предварительной информации, «гражданин в полиции на учете не состоит», на место «оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства».
Источник в правоохранительных органах сообщил, что младшему из удерживаемых — три года, старшему — 15 лет.
В МВД подтвердили, что с мужчиной ведутся переговоры, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мужчина якобы угрожает убить удерживаемых детей. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.
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Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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