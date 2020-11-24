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Шестерых детей взял в заложники их отец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

МВД сообщили, что в 12.12 «поступило сообщение от местной жительницы (…) о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей», передает РИА «Новости»

По предварительной информации, «гражданин в полиции на учете не состоит», на место «оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что младшему из удерживаемых — три года, старшему — 15 лет.