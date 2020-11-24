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Россиянка выбросила из окна годовалую внучку 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянка выбросила из окна годовалую внучку
Фото: ТАСС
На Ямале местная жительница выбросила из окна 11-месячеую внучку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры. Женщина уверяет, что у нее случилось внезапное помутнение рассудка.
Инцидент произошёл в селе Аксарка. Пьяная местная жительница выбросила из окна квартиры 11-месячную внучку. Температура воздуха на улице в этот момент колебалась на уровне минус 8 градусов, ребенок упал на снег, который спас ему жизнь. На помощь младенцу бросилась его мать.

«В результате падения малолетней причинено телесное повреждение в виде кровоподтека на правой голени», — говорится в сообщении.

Бабушку девочки задержали. Она заявила правоохранителям, что не помнит, как все произошло, сославшись на внезапное помутнение рассудка. Дело довели до суда. В результате женщину приговорили к 8,5 годам заключения в колонии общего режима.
В июне, как сообщал «Рамблер», в Краснярске 53-летняя женщина избила в лифте родную трехлетнюю внучку. Видео с инцидентом тогда вызвало широкий общественный резонанс. В ролике видно, как в кабину лифта заходит женщина и маленькая девочка, которая сразу же получает от взрослой спутницы сильную затрещину. Ребенок упал на пол, женщина нанесла еще несколько ударов, потом подняла его и надела ему капюшон на голову. Полицейские выяснили личность женщины: ей оказалась 53-летняя местная жительница, которая приходится бабушкой избитой ею девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои». На допросе женщина рассказала, что разозлилась на внучку из-за ее капризов. При этом она подчеркнула, что после того, как видео попало в соцсети, она сразу позвонила своей дочери — матери девочки. Обвиняемая также заявила, что она раскаивается в содеянном.
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Комментарии 1
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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