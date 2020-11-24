В Крыму предотвратили четыре теракта 

По словам секретаря Совбеза, слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов в 2020 году позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, в том числе четыре террористических акта. Заявление Николая Патрушева было сделано во время видеоконференции по вопросам безопасности на территории Крыма.

Патрушев так же добавил, что благодаря своевременным мерам сотрудников правоохранительных органов, удалось избежать ухудшения криминогенной обстановки на полуострове в курортный сезон, а также избежать катастроф природного и техногенного характера.