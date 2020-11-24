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В Крыму предотвратили четыре теракта 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
За год в Крыму предотвратили четыре теракта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает ТАСС
По словам секретаря Совбеза, слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов в 2020 году позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, в том числе четыре террористических акта. Заявление Николая Патрушева было сделано во время видеоконференции по вопросам безопасности на территории Крыма.
Патрушев так же добавил, что благодаря своевременным мерам сотрудников правоохранительных органов, удалось избежать ухудшения криминогенной обстановки на полуострове в курортный сезон, а также избежать катастроф природного и техногенного характера.
30 октября сообщалось, что Николай Патрушев рассказал о предотвращенных в 2020 году терактах на территории Центральной России.
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Происшествия , Видео , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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