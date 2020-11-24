При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети

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В расселенной пятиэтажке в Подмосковье произошел пожар, в котором пострадали четверо детей — они отравились угарным газом. Пожар произошел в квартире на третьем этаже. В тот момент там находилась семья с детьми, включая семимесячного ребенка. Всего из строения было эвакуировано пять человек.

Примечательно, что дом был признан аварийным, и всех жильцов давно уже расселили. Почему в нем по-прежнему кто-то находился, предстоит выяснить прокуратуре

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Кастельон в Испании произошел пожар в самолете Boeing-747 авиакомпании British Airways. В происшествии никто не пострадал.