При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети

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Опубликовано видео пожара в Подмосковье, где пострадали дети 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В расселенной пятиэтажке в Подмосковье произошел пожар, в котором пострадали четверо детей — они отравились угарным газом. Пожар произошел в квартире на третьем этаже. В тот момент там находилась семья с детьми, включая семимесячного ребенка. Всего из строения было эвакуировано пять человек.
Примечательно, что дом был признан аварийным, и всех жильцов давно уже расселили. Почему в нем по-прежнему кто-то находился, предстоит выяснить прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в аэропорту города Кастельон в Испании произошел пожар в самолете Boeing-747 авиакомпании British Airways. В происшествии никто не пострадал.
Происшествия , Видео , Пожары , Генпрокуратура РФ
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