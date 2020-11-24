Российским стюардессам грозит пожизненное 

Трое членов экипажа рейса Москва–Нью-Йорк были задержаны силовиками после того, как в бутылках из-под шампуня ввезли в страну гашишное масло. Об этом пишет газета «Известия».

При этом сами бортпроводники заявили, что сами стали жертвами, так как не знали, что в емкостях содержится не шампунь, а совсем другая жидкость. А один из адвокатов Дмитрий Субботин отметил, что бортпроводники регулярно получают предложения заработать доставкой различных товаров и соглашаются поработать курьерами.

«Речь, разумеется, шла не о контрабанде чего-либо запрещенного к свободному обороту, а о покупках различных вещей и доставке их по запросам ради дополнительного заработка», — пояснил он.

По словам защитника, к бортпроводникам обратился якобы представитель известной сети парикмахерских салонов и просил помочь с доставкой семи литровых шампуней Redken, пообещав за провоз одной емкости $30.

Один из подозреваемых по делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, бортпроводник Евгений Чеканов, рассказал, что подзаработать предложила его коллега Камилла. Коробку с шампунями принесли прямо в отель Нью-Йорка, где остановился экипаж.

«Он помог поднять груз в номер и там же забрал два флакона, для которых высвободил место в своем чемодане. С его слов, Камилла сама не могла взять себе все оставшиеся флаконы, так как это могло вызвать вопросы на таможне. Чеканов пояснил, что флаконы также взяли себе в багаж Эдия (арестована по делу) и бортпроводница по имени Юлия», — отмечает издание со ссылкой на показания бортпроводника.

Двоих членов экипажа, перевозивших флаконы с шампунем, в которых оказались наркотики, задержали при прохождении контроля в Шереметьево . Однако Чеканов и Юлия спокойно прошли таможню и уехали домой. После чего с бортпроводником связалась Камилла и пообещала забрать флаконы и отдать деньги. Все это проходило уже под контролем оперативников.

«Когда я ждал Камиллу, мне на вайбер поступил звонок [следующего содержания]: «Коллеги флаконы с шампунем не пахнут шампунем, и что-то с ними не так!» После этого сообщения я взял флаконы с шампунем, положил их в полимерный пакет и поставил на скамейку в своем дворе и сообщил Юле, что с флаконами что-то не так и чтобы она их вынесла на улицу», — рассказал следствию Чеканов.

Он также подчеркнул, что шампуни были в заводской упаковке и об их содержимом бортпроводники не знали.

Камилле Э., Эдии М. и Евгению Чеканову вменяется ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере), статья предусматривает от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного, отмечает газета.