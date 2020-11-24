Няня заставляла детсадовцев чистить унитазы 

Томске няня заставляла воспитанников детского сада чистить унитазы в наказание за плохое поведение. Об этом сообщает паблик «Регион-70 | Томск» во «ВКонтакте».

Подписчица рассказала сообществу, что в детском саду №39 на Алтайской улице, 128, няня заставляла детей из группы 13-14 в наказание за плохое поведение мыть пол в туалете и чистить унитазы. Дети рассказали об этом своим родителям. Те обратились к администрации учреждения.

Няня призналась и принесла родителям извинения. Также выяснилось, что воспитательница группы была в курсе происходящего. Родители настаивают на увольнении няни, а администрация детсада пытается решить вопрос тихо. Подписчица попросила Департамент образования администрации Томска не дать замять беспредел и удовлетворить просьбу родителей.

«Многие дети с неохотой ходят в сад. Не известно, как такие меры (чистка унитазов. — Прим. ред.) повлияют на психику ребенка», — добавила она.

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