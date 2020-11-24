Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Няня заставляла детсадовцев чистить унитазы 

Артём Кульша 52 минуты назад
Няня заставляла детсадовцев чистить унитазы
Фото: ТАСС
В Томске няня заставляла воспитанников детского сада чистить унитазы в наказание за плохое поведение. Об этом сообщает паблик «Регион-70 | Томск» во «ВКонтакте».
Подписчица рассказала сообществу, что в детском саду №39 на Алтайской улице, 128, няня заставляла детей из группы 13-14 в наказание за плохое поведение мыть пол в туалете и чистить унитазы. Дети рассказали об этом своим родителям. Те обратились к администрации учреждения.
Няня призналась и принесла родителям извинения. Также выяснилось, что воспитательница группы была в курсе происходящего. Родители настаивают на увольнении няни, а администрация детсада пытается решить вопрос тихо. Подписчица попросила Департамент образования администрации Томска не дать замять беспредел и удовлетворить просьбу родителей.

«Многие дети с неохотой ходят в сад. Не известно, как такие меры (чистка унитазов. — Прим. ред.) повлияют на психику ребенка», — добавила она.

В первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», мать одного из пациентов детского отделения Новосибирской областной туберкулезной больницы засняла на видео, как медицинская сестра за волосы втягивает в палату примерно трехлетнюю девочку, после чего поднимает ее также за волосы и швыряет на койку. Медсестра была уволена за это.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
01:20
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
В мире
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
00:58
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
Происшествия
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
00:42
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
Происшествия
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
00:34
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
Происшествия
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
02:33
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
Происшествия
Появилось видео спасения гусыни в Москве
00:25
Появилось видео спасения гусыни в Москве
Происшествия
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
00:54
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
Армия
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
02:33
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение