Пенсионерка отказалась надеть маску и избила полицейского 

Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила полицейского, который остановил маршрутку для проверки масочного режима. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 ноября. Сотрудник полиции остановил маршрутку для проверки масочного режима. Там он заметил 58-летнюю жительницу города, которая ехала без маски, и потребовал от женщины пройти вместе с ним для составления протокола.

Однако пенсионерка в ответ ударила правоохранителя «рукой по туловищу». А уже в отделе полиции нанесла участковому не менее трех ударов рукой в область левого плеча. Кроме того, у входа в пункт полиции она оскорбила сотрудника правоохранительных органов «грубой нецензурной бранью», отмечается в сообщении следкома.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — отметили в пресс-службе ведомства.

«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге погиб замдиректора научного центра Андрей Хабурский. Он умер из-за замечания, которое сделал в маршрутке нарушителям масочного режима.

Трагедия произошла вечером 17 ноября. Хабурский возвращался домой с корпоратива. В общественном транспорте он заметил пару без масок на лице. Мужчина попросил мужчину и женщину надеть индивидуальные средства защиты, но его требования проигнорировали. Завязалась словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался.