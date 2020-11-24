Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео 

Американец Ричард Уилбэнкс, живущий во Флориде, спас своего щенка из пасти аллигатора и даже не выронил при этом сигару изо рта. Небольшая рептилия схватила такого же небольшого трехмесячного щенка спаниеля в пруду рядом с домом 74-летнего Ричарда. Не раздумывая старик бросился в воду, поймал аллигатора и заставил того разжать челюсти.

"Это случилось так быстро, что инстинкты возобладали. Случился прилив адреналина, я просто побежал в воду спасать Ганнера", — рассказал позже мужчина.

Ричард при этом не стал настаивать, чтобы аллигатора удалили из пруда — "это его законное жилище". Просто теперь он всегда будет водить щенка на поводке, и подальше от берега.