Сотрудникам МВД России удалось перекрыть самый крупный канал по производству и сбыту синтетических наркотиков в стране. При задержании синдиката было изъято более 1 тонны наркотических веществ, различное лабораторное оборудование и химические вещества для производства "синтетики". Были задержаны организаторы и исполнители преступной группировки. В общей сложности 30 человек, причастных к производству и сбыту. Реализовывались наркотики через даркнет в Москве, Московской, Владимирской и Ивановской областях. Подпольные лаборатории находились в Ивановской и Московской областях. Пятеро фигурантов были задержаны во время фасовки наркотических средств, а один при попытке извлечения наркотического средства из тайника-закладки.
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
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