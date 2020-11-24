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Крупнейший наркосиндикат России попал на видео 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
Сотрудникам МВД России удалось перекрыть самый крупный канал по производству и сбыту синтетических наркотиков в стране. При задержании синдиката было изъято более 1 тонны наркотических веществ, различное лабораторное оборудование и химические вещества для производства "синтетики". Были задержаны организаторы и исполнители преступной группировки. В общей сложности 30 человек, причастных к производству и сбыту. Реализовывались наркотики через даркнет в Москве, Московской, Владимирской и Ивановской областях. Подпольные лаборатории находились в Ивановской и Московской областях. Пятеро фигурантов были задержаны во время фасовки наркотических средств, а один при попытке извлечения наркотического средства из тайника-закладки.
Происшествия , Видео , МВД
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