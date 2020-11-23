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Ефремову предрекли невыносимую жизнь в колонии 

Lenta.ru 1 час назад
Ефремову предрекли невыносимую жизнь в колонии
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Националист Дмитрий Демушкин рассказал о рисках пребывания актера Михаила Ефремова в колонии. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По информации адвокатов артиста, Ефремов будет направлен в ИК-4 для отбытия наказания впервые осужденных. Демушкин предположил, каким образом актеру могут испортить жизнь.

«Самое главное, что следует сделать в колонии — забыть о своей прошлой жизни», — отметил политик. По его словам, необходимо «находить маленькие радости, которые присутствуют в колонии», учась там жить.

Демушкин предположил, что к Ефремову отношение «будет особое». «Но в случае, если он будет себя вести неадекватно, я не сомневаюсь, что администрация колонии сможет создать ему невыносимую жизнь», — заявил он.
Политик обратил внимание, что еще до прибытия в ИК-4 Ефремов совершил поступок, характеризующий его отрицательно для других осужденных. «Это то, что он в СИЗО просился остаться в хозобслуге. Это не пользуется никаким уважением и авторитетом у сокамерников», — заключил Демушкин.

«Я думаю, что для Ефремова лучший выбор — возглавить какую-нибудь самодеятельность или пойти работать в библиотеку, то есть согласиться работать на администрацию», — рассказал политик. Он отметил, что особый статус актера удобен администрации колонии.

Осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП Михаила Ефремова 6 ноября отправили в колонию в Белгородской области. 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения был за рулем внедорожника. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой скончался.
В декабре 2019 года Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрия Демушкина из списка экстремистов и террористов. По его словам, он находился в этом перечне «долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом».
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Происшествия , Дмитрий Демушкин , Михаил Ефремов , Росфинмониторинг , ФСИН , Белгородская Область
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