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Неизвестный испортил знаменитую работу Бэнкси 

Lenta.ru 50 минут назад
Неизвестный испортил знаменитую работу Бэнкси
Фото: Carl Recine / Reuters
Неизвестный испортил в британском городе Ноттингем знаменитую работу английского граффити-художника Бэнкси (Banksy), сделанную в виде изображения девочки, вертящей велосипедную шину как хулахуп. Вандал украл оттуда часть композиции — стоящий рядом велосипед, сообщает The Guardian.
Пропажу заметила местная жительница Трейси Джейн (Tracy Jayne), муж которой много лет проработал в компании, занимающейся производством велосипедов. Женщина назвала такое поведением неуважением не только к художнику, но и к городу в целом. «Очень жаль, что есть такие люди, которые хотят разрушить творчество Бэнкси. Но чего они таким образом собираются добиться?» — возмутилась Джейн. Многие горожане согласились с ней и отметили, что очень взволнованы произошедшим. Вскоре на месте украденного велосипеда появился другой — горный вариант. При этом в полиции заявили, что пока не получали информацию о краже.
По данным издания, новая фреска появилась на одной из улиц в районе Лентон 13 октября 2020 года. Тогда местные жители предположили, что ее нарисовал Бэнкси. Несколько дней спустя художник подтвердил авторство, выложив пост в своем Instagram-аккаунте. Помимо девочки с хулахупом автор дополнил композицию пристегнутым к соседнему столбу велосипедом, у которого отсутствовало заднее колесо, а переднее было немного погнуто.
В сентябре 2020 года Комиссия по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) лишила Бэнкси исключительных прав на использование работы «Метатель цветов», которая была нарисована в 2005 году в Иерусалиме. Однако 14 лет спустя компания по производству открыток Full Colour Black оспорила право на изображение, аргументировав свою позицию анонимностью художника. Сотрудники не приняли во внимание тот факт, что Бэнкси зарегистрировал собственный товарный знак в 2014-м. В итоге комиссия признала, что граффити находится в свободном доступе, так как художник разместил его на собственности других людей.
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Происшествия , В мире , ЕС , The Guardian , Ноттингем , Соединенное Королевство
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