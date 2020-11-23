Неизвестный испортил знаменитую работу Бэнкси 

Неизвестный испортил в британском городе Ноттингем знаменитую работу английского граффити-художника Бэнкси (Banksy), сделанную в виде изображения девочки, вертящей велосипедную шину как хулахуп. Вандал украл оттуда часть композиции — стоящий рядом велосипед, сообщает The Guardian

Пропажу заметила местная жительница Трейси Джейн (Tracy Jayne), муж которой много лет проработал в компании, занимающейся производством велосипедов. Женщина назвала такое поведением неуважением не только к художнику, но и к городу в целом. «Очень жаль, что есть такие люди, которые хотят разрушить творчество Бэнкси. Но чего они таким образом собираются добиться?» — возмутилась Джейн. Многие горожане согласились с ней и отметили, что очень взволнованы произошедшим. Вскоре на месте украденного велосипеда появился другой — горный вариант. При этом в полиции заявили, что пока не получали информацию о краже.

По данным издания, новая фреска появилась на одной из улиц в районе Лентон 13 октября 2020 года. Тогда местные жители предположили, что ее нарисовал Бэнкси. Несколько дней спустя художник подтвердил авторство, выложив пост в своем Instagram-аккаунте. Помимо девочки с хулахупом автор дополнил композицию пристегнутым к соседнему столбу велосипедом, у которого отсутствовало заднее колесо, а переднее было немного погнуто.