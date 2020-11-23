Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову 

Lenta.ru 21 минуту назад
Суд отказал Навальному в иске к Пескову
Фото: @navalny
Пресненский суд Москвы отказался рассматривать исковое заявление о защите чести и достоинства Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что копию определения передадут представителям сторон.
16 ноября стало известно, что Навальный подал иск к Пескову. В категории дела указывалось «198 — о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Представитель Кремля тогда не стал комментировать иск.
C Навального потребовали 50 млн рублей
В начале октября Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Так он прокомментировал слова блогера о том, что к его отравлению причастно руководство России.
Навальный после этого рассказал о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента. Он также потребовал опубликовать доказательства его работы с американской спецслужбой. В ответ на просьбу прокомментировать угрозы оппозиционера Песков попросил перечитать его заявление.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Последние новости
Путин подписал закон о налоге для богатых Путин подписал закон о налоге для богатых Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы Полковника полиции обвинили в перевозке смертницы для терактов в метро Москвы Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил «сделать шаг назад» Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил «сделать шаг назад»
Комментарии 21
Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ЦРУ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
01:24
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение