Суд отказал Навальному в иске к Пескову

«Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что копию определения передадут представителям сторон.

16 ноября стало известно, что Навальный подал иск к Пескову. В категории дела указывалось «198 — о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Представитель Кремля тогда не стал комментировать иск.

В начале октября Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Так он прокомментировал слова блогера о том, что к его отравлению причастно руководство России.

Навальный после этого рассказал о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента. Он также потребовал опубликовать доказательства его работы с американской спецслужбой. В ответ на просьбу прокомментировать угрозы оппозиционера Песков попросил перечитать его заявление.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.