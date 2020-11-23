Газонокосильщик сжёг заживо своего шефа

«В Свердловском областном суде прошли прения сторон по делу газонокосильщика, который, по версии обвинения, заживо сжег своего бригадира из-за отказа выплатить ему дневной аванс. Прокурор попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили агентству в пресс-службе Свердловского областного суда.