Газонокосильщик сжёг заживо своего шефа

В Екатеринбурге судят газонокосильщика, который сжёг заживо своего начальника. Происшествие произошло ещё в сентябре 2019 года. Мужчина облил топливом для газонокосилки и поджег своего бригадира, от чего тот скончался. Ему может грозить до 15 лет колонии.
«В Свердловском областном суде прошли прения сторон по делу газонокосильщика, который, по версии обвинения, заживо сжег своего бригадира из-за отказа выплатить ему дневной аванс. Прокурор попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили агентству в пресс-службе Свердловского областного суда.
Последнее слово подсудимого состоится 10 декабря этого года. После этого суд вынесет ему приговор.
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