Раскрыты детали ядерного взрыва над советским городом

По ее словам, на учениях она оказалась с подругой. Их задача была замерять состав воздуха. Во время взрыва они сидели в траншее. «Нам говорили только, что будет экспериментальный взрыв. Что это новое изобретение, и что там будут атомы», — вспоминает Попова.

Жара достигала 30 градусов, но на людях были слои зимней одежды — предполагалось, что это спасет от радиации. Через три часа после взрыва, когда вокруг все стихло, Попова стала вылезать из траншеи и увидела разбросанные вокруг трупы животных. «Помню мясо коров, сгоревших овец, кровь с них свищет. Я как их увидала, сразу разрыдалась, у меня началась истерика», — рассказала она. Baza уточняет, что этих животных намеренно держали в эпицентре взрыва и называли «смертниками».

18-летнюю Попову поймала жена начальника полигона, работавшая врачом, и убедила вернуться и спрятаться в машине. «Она оберегала нас с самого приезда, постоянно повторяла: "Просись домой, ты же еще совсем ребенок, я вообще не понимаю, как ты сюда попала. Никуда не ходи, не соглашайся, ты заболеешь — и я не смогу тебя вылечить"», — сказала Попова. Но ее подруга осталась на месте взрыва, а затем работала с образцами в лаборатории.

Спустя неделю девушки смогли покинуть полигон. «На всех вокзалах играла музыка. Нам даже заплатили какие-то деньги и дали фруктов», — рассказала Попова. Вскоре после этого она легла в больницу с язвами, у нее болели кости и была рвота.

Подругу Поповой госпитализировали в Самару. Когда она приехала ее навестить, та «еле шевелила губами».

«Все тело опухло, руки и ноги огромные, красные, отекшие. Глаза будто сейчас вылезут из орбит, рот перекошен, вся изуродована», — вспоминает собеседница Baza.

Вскоре она умерла. Попова же вышла замуж, но долгое время не могла родить здорового ребенка.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области испытали атомную бомбу, а следом провели военные учения танков и пехоты в противогазах. Радиоактивное облучение получили около 45 тысяч военных и по меньшей мере 10 тысяч местных жителей, из-за чего произошел резкий рост случаев злокачественных опухолей и заболеваний крови.