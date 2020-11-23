Шестилетнего ребенка ранили во время стрельбы с балкона 

Волгограде маленькую девочку ранили в ходе обстрела из пневматического ружья, сообщает ТАСС. Оказалось, что за оружие взялся 17-летний подросток, который таким образом решил развлечься по ходу молодежной вечеринки.

Инцидент произошел 22 ноября. В полицию обратился 39-летний местный житель. Мужчина заявил, что припарковал автомобиль у своего дома. Внезапно произошел выстрел. Автомобилист отметил, что треснуло заднее стекло, в результате его шестилетняя дочь, сидевшая на заднем сидении, получила травмы. Стрелка нашли быстро. Им оказался 17-летний подросток. Парень отдыхал вместе с компанией друзей в квартире и решил поразвлечься: пострелять из пневматического ружья с балкона. Пуля угодила в автомобиль.

«Ребенку оказана медицинская помощь на месте, родители девочки от госпитализации отказались», — заявили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В настоящее время силовики заканчивают доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге 7-летний мальчик выстрелил в своего 6-летнего брата из отцовского травматического пистолета. Инцидент произошел в квартире на улице Учительской, когда родителей мальчиков не было дома. Известно, что оружие находилось в открытом доступе. Ребенок взял пистолет из тумбочки и выстрелил в своего младшего брата. Мальчика с травмой увезли в больницу.

В США весной произошла более трагичная ситуация. Пятилетний американец застрелил 12-летнего брата из ружья, которое случайно обнаружил в лесу. 9 мая братья из города Гриффина, штат Джорджия, вошли в лес, расположенный неподалеку от их дома. Там младший из мальчиков нашел ружье. Он счел его игрушкой, поднял, направил в сторону брата и нажал на курок. Ружье оказалось настоящим и заряженным. Пуля попала в грудь старшего ребенка. Он был доставлен в больницу. Несколько часов спустя мальчик скончался.