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Российская стюардесса обокрала летевшего из Сочи пассажира 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса обокрала летевшего из Сочи пассажира
Фото: ТАСС
Старшую бортпроводницу авиакомпании Nordwind уличили в краже дорогих часов у пассажира. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источников телеканала, инцидент произошел во время рейса из Сочи в Москву. Один из пассажиров после перелета заметил пропажу часов Garmin и обратился в полицию. В совершении преступления заподозрили одну из стюардесс. Пропажу обнаружили во время осмотра у нее дома в Королеве.
Как отмечается, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что следователя российской полиции задержали за кражу орешков и пива из супермаркета. Сотрудник правоохранительных органов несколько месяцев обворовывал магазин с помощью кассы самообслуживания, на которой пробивал орешки-фисташки под видом лука, а при покупке пива отменял покупку, но не возвращал товар на полку, а прятал его.
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