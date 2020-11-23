Стюардесса обокрала летевшего из Сочи пассажира

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Старшую бортпроводницу авиакомпании Nordwind уличили в краже дорогих часов у пассажира. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источников телеканала, инцидент произошел во время рейса из Сочи Москву . Один из пассажиров после перелета заметил пропажу часов Garmin и обратился в полицию. В совершении преступления заподозрили одну из стюардесс. Пропажу обнаружили во время осмотра у нее дома в Королеве.

Как отмечается, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.