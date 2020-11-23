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Появились подробности терактов в метро Москвы 

Павел Тиунов 39 минут назад
Сотрудники следственного комитета РФ обнародовали данные из дела о взрыве в московском метро 10 лет назад, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Оказалось, что к преступлению был причастен начальник отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана по фамилии Исаев.
Правоохранителям известно, что силовик в то время являлся активным членом террористической организации «Имарат Кавказ». Его основной задачей было информировать террористов о деталях работы полиции, которые позволяли избежать арестов и задержаний. В 2010 году Исаев на своем автомобиле подвез к автобусной станции в Кизляре одну из смертниц, которая впоследствии подорвала себя в московской подземке.
По данным журналистов, следователи предъявили Исаеву обвинение.
29 марта 2010 году в московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели взрывы. Погиб 41 человек, ранены были 88 человек. Ответственность за теракты на себя взял лидер запрещенной в России организации «Кавказский эмират» Доку Умаров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», террористов из Воронежа приговорили к более чем 80 годам лишения свободы в совокупности. Преступники сформировали террористическое сообщество в исправительной колонии №3 в Воронежской области. Они вовлекали в террористическую деятельность других заключенных и готовили террористические акты, в том числе подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии. Деятельность сообщества пресекли сотрудники ФСБ.
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Происшествия , Видео , Доку Умаров , ФСБ , Имарат Кавказ , СКР , МВД , ФСИН , РИА Новости
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