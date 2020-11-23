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Начальника дагестанского отдела полиции обвинили в терактах в московском метро 

Lenta.ru 51 минуту назад
Начальнику отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о терактах в московском метро в 2009-2010 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2009-2010 годах он был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (запрещено в России) и передавал его руководителям информацию о всех спецоперациях полиции. Кроме того, установлено, что Исаев лично привез на автовокзал одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством.
29 марта 2010 года на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» были совершены теракты. Погибли 39 человек и более 100 получили ранения.
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Происшествия , Видео , Имарат Кавказ , Москва
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