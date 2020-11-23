Москвич избил двух полицейских 

Возмутитель спокойствия жителей многоэтажки избил прибывших его успокоить двух полицейских, сообщает ТАСС. На дебошира завели уголовное дело.

Правоохранители прибыли в жилой дом на бульваре Адмирала Ушакова по заявлению о мелком хулиганстве: жители пожаловались на 26-летнего соседа, который устроил дебош в межквартирном холле. Силовики попытались образумить мужчину, возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В неравном поединке победил дебошир: он избил обоих полицейских, одному из них сломав кисть.

В результате на хулигана завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если впоследствии драчуна признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.