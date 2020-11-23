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Москвич избил двух полицейских 

Павел Тиунов 58 минут назад
Москвич избил двух полицейских
Фото: ТАСС
Возмутитель спокойствия жителей многоэтажки избил прибывших его успокоить двух полицейских, сообщает ТАСС. На дебошира завели уголовное дело.
Правоохранители прибыли в жилой дом на бульваре Адмирала Ушакова по заявлению о мелком хулиганстве: жители пожаловались на 26-летнего соседа, который устроил дебош в межквартирном холле. Силовики попытались образумить мужчину, возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В неравном поединке победил дебошир: он избил обоих полицейских, одному из них сломав кисть.
В результате на хулигана завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если впоследствии драчуна признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
В Ленинградской области, как сообщал «Рамблер», задержали местного жителя, который несколько раз пнул инспектора ДПС по голове во время оформления протокола. Инцидент произошел 21 ноября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобилиста, который оказался нетрезвым за рулем. Нарушителя посадили в патрульную машину, где он несколько раз ударил правоохранителя по голове ногой. Злоумышленник задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.
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Происшествия , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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