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В Волгограде подросток ранил шестилетнюю девочку из пневматического ружья 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Российский подросток открыл стрельбу с балкона
Фото: ТАСС
Шестилетний ребенок травмирован в Волгограде после стрельбы подростка с балкона из пневматического оружия. В отношении подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"22 ноября в полицию с заявлением обратился 39-летний местный житель, который сообщил, что когда он парковал свой автомобиль у дома по проспекту Героев Сталинграда, неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия по заднему пассажирскому стеклу машине, разбив его, в результате чего 6-летняя дочка заявителя получила травму", — говорится в сообщении.

По горячим следам оперативники уголовного розыска отдела полиции установили личность и задержали стрелявшего, им оказался 17-летний подросток, который сознался в содеянном.
"Установлено, что в тот вечер подросток, находясь со своими друзьями у себя дома, решил пострелять с балкона из пневматического оружия. Не подумав о безопасности своих действий, стрелок попал в автомобиль, парковавшийся возле дома. В результате происшествия ребенку оказана медицинская помощь на месте, родители девочки от госпитализации отказались", — уточнили в пресс-службе, отметив, что по факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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Происшествия , МВД , Волгоград , Волгоградская Область
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