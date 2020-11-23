Россиянин случайно утопил племянника

Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Ртищево , обвиняемом в причинении смерти по неосторожности своему племяннику, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 10 августа супруги с сыном и тремя племянниками на Lada Priora поехали в село Песчанка Ртищевского района. Они разбили палатку у пруда, расположились на отдых. Около часа ночи подозреваемый с восьмилетним мальчиком поехали за дровами для костра, а потом мужчина вышел из машины. Ребенок остался внутри, но водитель не подумал, что авто нужно поставить на ручник.

Легковушка покатилась в водоем, гражданин пытался остановить ее, а потом нырнул, чтобы спасти мальчика. Он разбил стекло автомобиля с водительской стороны, но не нашел племянника внутри. Спасти его не удалось.

В тот же день на дне пруда, в восьми метрах от берега сотрудники облспаса обнаружили труп мальчика.

Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.