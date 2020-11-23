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Житель Ртищева признался в случайном утоплении племянника 

Новости Саратова 1 час назад
Россиянин случайно утопил племянника
Фото: Новости Саратова
Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Ртищево, обвиняемом в причинении смерти по неосторожности своему племяннику, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия вечером 10 августа супруги с сыном и тремя племянниками на Lada Priora поехали в село Песчанка Ртищевского района. Они разбили палатку у пруда, расположились на отдых. Около часа ночи подозреваемый с восьмилетним мальчиком поехали за дровами для костра, а потом мужчина вышел из машины. Ребенок остался внутри, но водитель не подумал, что авто нужно поставить на ручник.
Легковушка покатилась в водоем, гражданин пытался остановить ее, а потом нырнул, чтобы спасти мальчика. Он разбил стекло автомобиля с водительской стороны, но не нашел племянника внутри. Спасти его не удалось.
В тот же день на дне пруда, в восьми метрах от берега сотрудники облспаса обнаружили труп мальчика.
Еще до начала следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия , Ртищево , Саратовская Область
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