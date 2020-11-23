Из 12-летней россиянки вытащили 15-сантиметровый «валенок» 

Хирург вынул 15-сантиметровый «валенок» из желудка девочки-подростка в Бурятии . Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Некоторое время назад 12-летняя жительница Улан-Удэ стала жаловаться на боли в животе. Позже у нее пропал аппетит и началась рвота. Родители отвели ее в больницу. Врачи сделали рентген и поставили диагноз «Трихобезоар» — инородное тело из волос в желудке. Медики высказали мнение, что оно могло появиться там по той причине, что девочка годами жевала кончики косичек и проглатывала волосы.

Ребенок был направлен на срочную и довольно обширную полостную операцию. Детский хирург высшей квалификации Зорьян Цыренов вынул из ее желудка 15-сантиметровый комок волос, по форме напоминающий валенок. Врач отметил, что не припоминает столь далеко зашедших случаев трихобезоара в своей практике — комок забил даже нижние отделы пищевода.

«После операции девочка быстро поправилась. Сейчас она уже дома, чувствует себя хорошо», — сообщает «Комсомольская правда».

В октябре, как сообщал «Рамблер», телеведущая Ольга Рудыка рассказала, что у нее лопнул грудной имплантат. За некоторое время до этого она стала чувствовать легкую боль в области груди, но не придала этому значения. Грудь выглядела как обычно. В ходе планового ультразвукового исследования в области грудной клетки Рудыки были замечены несколько пятен. Она обратилась к врачам. Те диагностировали разрыв имплантата, срочно госпитализировали девушку и удалили имплантаты.