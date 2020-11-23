Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону 

В центре Ростова-на-Дону в ночь на понедельник произошел пожар в историческом здании. Возгорание возникло в доходном доме, являющемся памятником архитектуры XX века. По предварительным данным, речь идет о доходном доме Сариевых, расположенном на Большой Садовой улице, 94. Строение находилось в аварийном состоянии, ранее там располагалась библиотека, верхние этажи сдавались под квартиры.

Власти Ростова-на-Дону выставляли здание на торги, главным условием его приобретения было проведение реставрационных работ.