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Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
В центре Ростова-на-Дону в ночь на понедельник произошел пожар в историческом здании. Возгорание возникло в доходном доме, являющемся памятником архитектуры XX века. По предварительным данным, речь идет о доходном доме Сариевых, расположенном на Большой Садовой улице, 94. Строение находилось в аварийном состоянии, ранее там располагалась библиотека, верхние этажи сдавались под квартиры.
Власти Ростова-на-Дону выставляли здание на торги, главным условием его приобретения было проведение реставрационных работ.
Происшествия , Видео
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