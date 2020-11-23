Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга 

"В субботу в полицию Центрального района от очевидцев поступило сообщение о групповой драке у дома 22 по Казанской улице. Со слов звонившего, пятеро неизвестных избивают одного. После прибытия полицейских злоумышленники скрылись на иномарке", — сказал собеседник агентства.