Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга 

Полиция пресекла групповую драку в центре Петербурга, где пятеро мужчин избивали одного, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В субботу в полицию Центрального района от очевидцев поступило сообщение о групповой драке у дома 22 по Казанской улице. Со слов звонившего, пятеро неизвестных избивают одного. После прибытия полицейских злоумышленники скрылись на иномарке", — сказал собеседник агентства.
Ведется проверка. Нападавших ищут.
По сообщениям местных СМИ, потасовка также сопровождалась стрельбой.