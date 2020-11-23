Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга 

РИА Новости 1 час назад
Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
Фото: ТАСС
Полиция пресекла групповую драку в центре Петербурга, где пятеро мужчин избивали одного, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"В субботу в полицию Центрального района от очевидцев поступило сообщение о групповой драке у дома 22 по Казанской улице. Со слов звонившего, пятеро неизвестных избивают одного. После прибытия полицейских злоумышленники скрылись на иномарке", — сказал собеседник агентства.

Ведется проверка. Нападавших ищут.
По сообщениям местных СМИ, потасовка также сопровождалась стрельбой.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Последние новости
Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников К Земле приближается гигантский астероид К Земле приближается гигантский астероид
Происшествия , РИА Новости , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
00:25
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
Происшествия
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
00:20
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
Происшествия
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
01:09
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
Армия
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
00:38
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
Армия
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
02:02
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
Армия
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
01:08
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
00:45
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
Общество
Опубликовано видео массовых протестов во Франции
02:22
Опубликовано видео массовых протестов во Франции
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение