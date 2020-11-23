Пьяный россиянин изрезал до смерти шестилетнего ребенка 

Убийца ребенка в городе Энгельсе Саратовской области арестован. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
20 ноября, как сообщал «Рамблер», в частном доме на улице Рабочих Маевок 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которого друг попросил присмотреть за своим шестилетним пасынком, нанес ребенку ножом не менее семи ударов в область шеи и спины.
Мальчик скончался на месте от полученных травм. В отношении его убийцы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчина был задержан и полностью признал вину в содеянном.
На следующий день стало известно, что ранее обвиняемый был судим, а мать мальчика в день его убийства рожала седьмого ребенка в родильном доме. Тогда же стало известно, что, за исключением убитого ребенка, все остальные дети проживали с родственниками, а на некоторых из них мать была лишена родительских прав. Сегодня в СК сообщили, что суд заключил обвиняемого в убийстве ребенка под стражу на два месяца.
«Следователями будут досконально исследованы все причины и условия, приведшие к гибели ребенка, в том числе, дана юридическая оценка действиям органов профилактики в части полноты и своевременности осуществления ими контроля за условиями жизни и воспитания ребенка в семье», — добавили в пресс-службе ведомства.