Пьяный россиянин изрезал до смерти шестилетнего ребенка 

20 ноября, как сообщал «Рамблер», в частном доме на улице Рабочих Маевок 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которого друг попросил присмотреть за своим шестилетним пасынком, нанес ребенку ножом не менее семи ударов в область шеи и спины.

Мальчик скончался на месте от полученных травм. В отношении его убийцы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчина был задержан и полностью признал вину в содеянном.

На следующий день стало известно, что ранее обвиняемый был судим, а мать мальчика в день его убийства рожала седьмого ребенка в родильном доме. Тогда же стало известно, что, за исключением убитого ребенка, все остальные дети проживали с родственниками, а на некоторых из них мать была лишена родительских прав. Сегодня в СК сообщили, что суд заключил обвиняемого в убийстве ребенка под стражу на два месяца.