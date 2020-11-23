Москвич избил полицейских

Мужчина избил двух полицейских, приехавших на вызов в дом на юго-западе Москвы . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое сотрудников полиции приехали по вызову о мелком хулиганстве в жилой дом на бульваре Адмирала Ушакова. Полицейские потребовали от 26-летнего мужчины, находившегося в межквартирном холе, перестать нарушать общественный порядок и нецензурно выражаться.

"В ответ на это требование мужчина избил полицейских. В результате один из них получил перелом кисти, ушиб и ссадины века, второй отделался ссадинами лица", — сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данной статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.