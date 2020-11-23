Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В доме на юго-западе Москвы мужчина избил двух полицейских 

ТАСС 1 час назад
Москвич избил полицейских
Фото: РИА НОВОСТИ
Мужчина избил двух полицейских, приехавших на вызов в дом на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Двое сотрудников полиции приехали по вызову о мелком хулиганстве в жилой дом на бульваре Адмирала Ушакова. Полицейские потребовали от 26-летнего мужчины, находившегося в межквартирном холе, перестать нарушать общественный порядок и нецензурно выражаться.

"В ответ на это требование мужчина избил полицейских. В результате один из них получил перелом кисти, ушиб и ссадины века, второй отделался ссадинами лица", — сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данной статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
ТАСС: последние новости
В Петербурге задержали мужчину, выбросившего сына своей знакомой из окна квартиры В Петербурге задержали мужчину, выбросившего сына своей знакомой из окна квартиры Главу Кизлярского ОВД в Дагестане задержали по подозрению в организации убийства Главу Кизлярского ОВД в Дагестане задержали по подозрению в организации убийства В Якутии снимут с продажи антисептик, в результате употребления которого умерли семеро В Якутии снимут с продажи антисептик, в результате употребления которого умерли семеро
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
00:25
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
Происшествия
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
00:20
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
Происшествия
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
01:09
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
Армия
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
00:38
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
Армия
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
02:02
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
Армия
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
01:08
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
00:45
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
Общество
Опубликовано видео массовых протестов во Франции
02:22
Опубликовано видео массовых протестов во Франции
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение