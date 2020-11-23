Деловая газета «Взгляд»: последние новости

Срочнику Макарову предъявлено обвинение в убийстве сослуживцев

Мужчина выбросил из окна мальчика-инвалида в Петербурге

СК начал проверку родственников погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельствование