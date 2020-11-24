«Протру ободок унитаза твоим лицом»

В читинском военном суде продолжается суд над срочником Рамилем Шамсутдиновым , который в октябре 2019 года расстрелял восемь сослуживцев. Свидетель по делу рассказал, что над подсудимым издевались не только офицеры, но и солдаты — за плохо вымытый унитаз старший по званию обещал протереть ободок унитаза лицом Шамсутдинова. Сам срочник подчеркивает, что пошел на преступление из-за дедовщины.

Во Втором Восточном окружном военном суде в Чите состоялось второе судебное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев. Во вторник, 24 ноября, был заслушан водитель караула Дмитрий Коновалов , который рассказал об угрозах военнослужащему после отказа мыть туалет. Об этом сообщает портал «Чита.ru».

Свидетель был с Шамсутдиновым в наряде в день, когда тот открыл огонь по сослуживцам. По его словам, за два дня до трагедии начальник караула остался недоволен тем, как Шамсутдинов навел порядок в санузле.

Старший лейтенант Данил Пьянков потребовал, чтобы военнослужащий повторно убрался в туалете, иначе он угрожал протереть ободок унитаза лицом солдата.

О том, что срочник отказался убираться в туалете, подтверждают и ранее опубликованные свидетельские показания военнослужащих. По словам Коновалова, за грязный туалет Шамсутдинова и его сослуживцев заставили надеть костюмы химзащиты. Из-за этого у солдат появились претензии к Рамилю.

Однако прокуроры отметили, что убираться в туалете во время караула — обязанность Шамсутдинова. Более того, ему поступил приказ от старшего по званию. Отказ от выполнения требований спровоцировал конфликт не только с офицером, но и сослуживцами, которых также наказали. На это обвиняемый ответил, что был не прав и в тот момент не задумывался об этом. Кроме того, на заседании Шамсутдинов попросил прощения за содеянное у семей потерпевших.

Между тем накануне, 23 ноября 2020 года, в ходе первого заседания Шамсутдинов уточнил, что офицер Пьянков также заставил одного из сержантов проконтролировать качество уборки помещения. По словам подсудимого, вместо этого военнослужащий нанес ему несколько ударов и тоже угрожал окунуть головой в унитаз. Он добавил, что другие сослуживцы поддерживали унижения в его сторону. Из-за этого он якобы и решился на преступление.

Свидетель Коновалов в свою очередь утверждает, что неуставных отношений в части не было.

Как заявил в ходе заседания адвокат срочника Руслан Нагиев , показания его клиента не меняются с первого допроса — он указал, что его подзащитный «не юлит, не обманывает», когда говорит о дедовщине. Также присяжным показали фотографии с места стрельбы и найденные улики, сообщает портал 72.ru.

Прокурор в свою очередь рассказал суду о том, сколько пуль Шамсутдинов выпустил в жертв. Так, согласно результатам экспертизы больше всего ранений получил капитан Владимир Евсеев , в теле которого было обнаружено 7 пуль.

Командир подразделения немедленного реагирования Данил Пьянков получил 5 ранений, Анатолий Куропов — 5, два из которых были ранениями головы. В суде прозвучало, что, возможно, он пытался прикрыть голову руками.

Погибший Роман Ковалев получил 3 ранения, 2 из которых в грудь. Рядовой Андрей Покотило, которому до дембеля оставалось 2 недели, был смертельно ранен 4 пулями в живот, плечо и предплечье. Егор Богомолов получил одну пулю в живот.

Ефрейтор Алексей Андреев , которого пытались реанимировать, однако он скончался спустя час после трагедии, получил 3 ранения, два из которых были в грудь. Одна из пуль задела сердце. Пять пуль попало в Артема Никишина, который погиб на месте.

Выжить после полученных ранений удалось рядовым Евгению Графову, который пришел в себя через 10 месяцев после произошедшего в Горном, и рядовому Шпаку. В Графова попали 4 пули, в Шпака — 3, отмечает портал «Чита.ru».

Напомним, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в октябре 2019 года. По данным следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)».

Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы.

Свидетель Дмитрий Коновалов в ходе заседания суда 24 ноября 2020 года рассказал, как выжил во время расстрела.

«Услышал стрельбу, бросился бежать в сторону химгородка, там оставил оружие и бронежилет, чтобы легче было через проволоку перелезть. Пролез сквозь нее и убежал в сторону леса», — рассказал свидетель. Позже он вернулся в часть с полицией. Там ему сообщили, что Шамсутдинова задержали.

Всего погибли восемь человек, срочнику предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц» и арестовали. При этом в Минобороны опровергали версию о дедовщине, которая могла стать причиной трагедии.

В этом году Шамсутдинов признал вину. Суд смягчил ему обвинение, исключив из него нанесение побоев, однако срок содержания под стражей продлил. 19 ноября 2020 года сообщалось, что суд со второй попытки набрал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела рядового.