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СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в Сахалинской области 

ТАСС и ещё 8 6 часов назад
В российском регионе нашли тело младенца
Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после смерти шестимесячного мальчика в одном из жилых домов города Долинска Сахалинской области. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти младенца стало обезвоживание, сообщается в понедельник на сайте территориального управления СК.
Дело возбудили после обнаружения тела мальчика в жилом доме.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних.
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Происшествия , СКР , Сахалинская Область
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