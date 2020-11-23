В российском регионе нашли тело младенца

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Дело возбудили после обнаружения тела мальчика в жилом доме.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних.