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Появилось видео пожара в исправительной колонии 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
22 ноября на территории исправительной колонии №3 (ИК-3) в городе Барнаул на крыше банно-прачечного комбината возникло возгорание. По информации пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю, пострадавших среди сотрудников и осужденных нет. Учреждение работает в штатном режиме. Пожар подтверждаем, наши силы привлекались. Была информация о локализации пожара, пока больше ничего», — рассказали в МЧС. Позже уточнялось, что общая площадь возгорания составила приблизительно 600 квадратных метров. Пожар начался в банно-прачечном комплексе. При этом один из сотрудников ФСИН оказался заблокированным на вышке. Сотрудники пожарной службы сумели его спасти.
Происшествия , Видео , МЧС , ФСИН
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