В Курске пьяных начальник уголовного розыска сначала устроил ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а затем дебоширил и оскорблял сотрудников ДПС, приехавших на место аварии. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Мужчина не справился с управлением врезался в припаркованную "Газель", а затем и в рядом стоящую "Ниву". После того, как приехали сотрудники дорожно-патрульной службы, офицер вступил с ними в словесную перепалку и был всячески недоволен происходящим. В итоге на него оформили протокол и отпустили. Позже видео со всем происходящим появилось в сети. Офицера уволили из органов.
Пьяный дебош начальника угрозыска попал на видео
Происшествия , Видео , ГИБДД
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