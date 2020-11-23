В Санкт-Петербурге отцы устроили перестрелку на улице из-за ссоры в родительском чате. Очная встреча произошла на проспекте Тореза. Словесная перепалка закончилась дракой, а драка переросла в стрельбу из травматического оружия. Все происходящее засняли камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как конфликтующие стороны дерутся возле припаркованных автомобилей. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия приехали сотрудники полиции, скрутили всех родителей и доставили в отделение, где на каждого был составлен протокол "о мелком хулиганстве". В отделении устанавливают все детали произошедшего и думают, возбуждать ли уголовное дело в отношении горе-родителей.
Драка родителей из-за ссоры в чате попала на видео
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