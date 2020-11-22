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Падение девочки в сугроб с 4-го этажа попало на видео 

Майк Габриелян 43 минуты назад
В интернете появилось видео с шестилетней сибирской девочкой, упавшей с 4-го этажа в сугроб. Она отряхнулась и отправилась домой.
Инцидент произошел накануне вечером в Томске. На кадрах видно, что снег смягчил удар. Однако по походке девочки заметно, что она получила травмы. Родители отвезли шестилетнего ребёнка в больницу на обследование.
Происшествие уже прокомментировали чиновники Томской области, передает ТАСС.

«Вчера в вечернее время было зафиксировано падение с высоты девочки в возрасте шести лет. Была экстренно вызвана скорая медицинская помощь. Девочка доставлена в БСМП (больница скорой медицинской помощи) №2», — заявили в Минздраве Томской области.

Медики отметили, что ночь маленькая пациентка провела в реанимации. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Сегодня девочку перевели в обычную палату.
Причины падения пока неизвестны, полиция начала проверку.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге мужчина выбросил из окна мальчика-инвалида.
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Происшествия , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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